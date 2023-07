Sono in corso tutte le indagini per il grave episodio avvenuto nella mattina di venerdì 14 luglio, nel comune di Voghera. Elisa Roveda una mamma di 45 anni, ha messo fine alla vita del figlio che avrebbe compiuto un anno a fine mese, forse perché presa da un raptus.

Il padre della donna e nonno del bambino, è ancora sconvolto. Ha detto di aver scoperto la triste notizia tramite i telegiornali. In una breve intervista a Fanpage.it, ha dichiarato:

Da un mese e mezzo soffriva di esaurimento post parto. Non riusciva a fare nulla: non riusciva a stare in casa, a guidare la macchina. Così mi diceva mio genero. L’hanno fatta visitare e le hanno diagnosticato la depressione.

Le hanno dato delle medicine, non so cosa prendeva. Non so se le prendeva mai però con il bambino. Quando venivo a trovarla era sempre contenta ed allegra. Io la notizia l’ho saputa dalla televisione. Quando hanno detto che si trattava di una donna di 45 anni ho subito pensato a mia figlia.