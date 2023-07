Sono ancora tutti increduli e sconvolti a Voghera per quello che è successo al piccolo Luca, il bimbo di un anno che purtroppo ha perso la vita per mano di sua madre. Nessuno riesce ancora a credere a ciò che è successo, soprattutto il suo papà.

Maurizio Baiardi, questo è il nome del padre, lavora come autotrasportatore e quella mattina era uscito per recarsi a lavoro, proprio come ogni altro giorno.

Tuttavia, solo poco dopo quando la nonna è arrivata in casa che è emersa la triste verità. Il piccolo Luca era sul letto dei suoi genitori ormai esanime, con segno evidenti sul collo. La mamma era immobile vicino a lui.

La signora con la speranza di poterlo salvare, ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono presto arrivati. Però per il piccolo Luca non hanno potuto far nulla se non constatare il suo straziante decesso.

Quando i Carabinieri sono arrivati nell’appartamento della famiglia, si sono trovati davanti alla straziante scena. Elisa Roveda nel vederli ha confessato ciò che aveva fatto e da qui è partito per lei il tempestivo ricovero in psichiatria.

L’uomo quando è arrivato in casa era disperato ed incredulo per quello che era appena successo. Sapeva che la moglie aveva dei problemi, ma non avrebbe mai immaginato potesse compiere un gesto del genere nei confronti del loro bambino.

Bimbo di un anno deceduto, il racconto di un’amica

Una vicina ed amica della famiglia, ha spiegato ciò che ha visto e soprattutto come si sono svolti i fatti. Ha dichiarato:

Mi ha chiamato mio marito perché ha sentito le urla della nonna. Quando è entrato in casa, è andato subito via scappando, spaventato. Mi ha detto che non ce l’ha fatta. Elisa era una brava ragazza, così come il marito e la nonna, bravissime persone.