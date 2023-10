Un dolore che lo accompagnerà per sempre. Il papà della bimba morta nello schianto della Freccia Tricolore non smette di tormentarsi. La vita senza la piccola Laura non sarà più la stessa.

Paolo Origliasso non è riuscito a salvare la figlia minore, rimasta incastrata nella vettura di famiglia, dopo lo schianto della Freccia Tricolore. È trascorso quasi un mese e quel dolore è ancora intenso come il primo giorno. La moglie e il figlio maggiore si sono salvati, hanno riportato gravi ustioni e si stanno riprendendo. Hanno partecipato all’ultimo addio per la piccolina, con le bende sulle ferite. La chiesa era gremita di persone, in tanti si sono riuniti per salutare la piccola e per stringersi al dolore della sua famiglia. Anche il parroco, commosso, ha deciso di scrivere una lettera per quel dolce angioletto, confessando di non sapere come gestire quella situazione, troppo straziante.

Non riusciamo a immaginarci il futuro. Mia moglie e io viviamo giorno per giorno facendoci forza l’uno con l’altra: lo facciamo per nostro figlio Andrea, al quale non c’è stato bisogno di dire nulla perché purtroppo ha vissuto ogni attimo dell’incidente senza mai perdere conoscenza. Andrea ha subito gravi ustioni, ma per fortuna sta recuperando in fretta.

L’uomo ha poi confessato di voler incontrare Oscar Del Dò, il pilota del velivolo che ha distrutto la loro vita.

Le parole verranno da sé, quando lo vedremo.

Stavano accompagnando il figlio maggiore ad una partita di calcio, quando una palla di fuoco ha travolto la macchina. I due genitori sono riusciti a mettere in salvo il fratello maggiore, ma non sono riusciti a fare nulla per la bambina di 5 anni. La piccola Laura è rimasta incastrata nella vettura e purtroppo ha perso la vita.