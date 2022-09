Si trova in carcere Davide De Felicibus, il ragazzo che ha travolto ed ucciso Flavia Di Bonaventura, una giovane ragazza di soli 22 anni. L’uomo è accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Pochi giorni ha risposto alle domande davanti al Giudice per le indagini preliminari.

Il 34enne che lavora come barista ed anche lui di Roseto, quella sera era alla guida dell’auto della sorella, che era senza copertura assicurativa. Inoltre, gli agenti hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico di 1.5.

Nei giorni scorsi in carcere ha risposto alle domande del Giudice per circa 40 minuti e per tutto il tempo, ha pianto. Nel suo interrogatorio ha dichiarato:

Quel tratto era buio ed io non ho visto nessuno, quando ho sentito il rumore della macchina pensavo di aver urtato un segnale stradale.

Mi sono fermato, sono sceso dalla vettura e solo allora ho capito. Le parole non servono a riportare in vita le persone, ma sono davvero e profondamente addolorato per quello che è successo.

Morte Flavia Di Bonaventura: l’incidente in cui ha perso la vita

I fatti sono iniziati all’alba di domenica 21 agosto, intorno alle 4 del mattino. Precisamente nel piccolo comune di Roseto, dove la ragazza viveva con la famiglia, in provincia di Teramo.

Mentre rientrava a casa con altri due amici, l’uomo ubriaco li ha travolti. Le condizioni della ragazza sono apparse molto gravi sin da subito. Infatti nonostante le cure in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere dopo 2 lunghi giorni di agonia.

I genitori per rispettare il desiderio della ragazza, hanno dato il consenso alla donazione dei suoi organi. Questi ultimi hanno permesso di salvare 4 vite, che erano in attesa da ormai molto tempo.

Il funerale della giovane artista è stato celebrato nella giornata di giovedì 25 agosto. Più di mille persone erano presenti alla piazza del Municipio di Roseto degli Abruzzi, dove viveva. Tra questi c’era anche il suo amico e cantante Gianluca Ginoble, del trio Il Volo. L’artista commosso, alla fine del rito, ha voluto dedicarle l’Ave Maria e tutti i presenti sono scoppiati in lacrime, per il dolore della perdita subita.