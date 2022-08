Si sono tenuti nel pomeriggio di giovedì 25 agosto i funerali di Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta da un’auto mentre rientrava a casa dopo una festa. Erano più di mille le persone presenti per omaggiare la giovane. C’era anche il cantante Gianluca Ginoble, del trio Il Volo.

Per permettere a tutti di poter partecipare, il rito funebre è stato celebrato davanti al Municipio di Roseto degli Abruzzi, città in cui viveva con la sua famiglia. Il padre, nel parlare di sua figlia, ha detto:

Aveva un carattere solare, aveva doti fuori dal comune e non lo dico perché sono il papà, per me era un dono di Dio come sua sorella Giulia e sua madre Raffaella. Adesso è certamente un angelo di Dio.

Una ragazza generosa con tutti, soprattutto molto dotata di sensibilità umana ed artistica. Sapeva esprimere il suo carattere bellissimo, libero, aperto e sapeva ricevere in cambio altrettanta positività. In qualche modo mi ha confermato che mia figlia, anche per gli altri, era davvero come l’ho sempre vista io: un angelo.