Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, la conduttrice Federica Sciarelli è tornata sul caso della piccola Denise Pipitone. Si è collegata in diretta con Mazara del Vallo, dove i cittadini e la famiglia si erano riuniti per manifestare ed ha poi mostrato l’intervista dell’ex Pm Maria Angioni.

Maria Angioni, nei scorsi giorni, ha denunciato pubblicamente i depistaggi e le bugie che ci furono quando lei stessa coordinò le indagini sulla scomparsa. Ed è proprio grazie alle sue parole, se la Procura ha deciso di tornare ad indagare e se Piera Maggio oggi sta ricevendo un supporto mai avuto prima.

Durante l’ultima intervista con la trasmissione di Rai3, l’ex Pm ha sottolineato un altro elemento che fa davvero discutere. Il modo con il quale le forze dell’ordine trattavano la famiglia Corona, ossia con un certo riguardo. Ha raccontato che la prima deposizione del fratello di Anna era fatta male e piuttosto vaga, tanto che decise lei stessa di risentirlo.

In un’altra occasione, l’uomo rimase coinvolto in una sparatoria ma il suo nome non venne mai fatto presente. Insomma, secondo Maria Angioni la famiglia Corona veniva trattata con un certo rispetto. Un rispetto che la famiglia di Piera Maggio non ha ricevuto. Lei stessa in diretta tv ha raccontato di come siano stati rivoltati come calzini. Durante le indagini, le venivano aperti perfino i cassetti, mentre per ispezionare a fondo la casa di Anna Corona sono dovuti passare 17 lunghi e dolorosi anni.

Maria Angioni è certa che si arriverà alla verità

Denise: "Perché non avvisò che era la casa sbagliata?" Denise: “Probabilmente era presente nella casa quando andarono le forze dell’ordine, ma perché Anna Corona non avvisò che era quella sbagliata?”. L’ex pm di Marsala Maria Angioni a #chilhavisto Posted by Chi l'ha visto? on Wednesday, May 5, 2021

L’ex pm è certa che presto verrà fuori la verità e che bastano pochi indizi per collegare tutti gli altri già nelle mani delle autorità. Secondo la sua opinione, Anna Corona non avrebbe mai nascosto la bambina a casa sua, ma crede che sia passata in altre mani. Allora dov’è la piccola Denise Pipitone? L’intera Italia vuole la verità e dopo tutti questi anni, forse qualcosa sta per cambiare.