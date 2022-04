Le previsioni meteo Pasqua e Pasquetta: le notizie non sono quelle che tutti aspettavano

In occasione dell’arrivo delle vacanze pasquali, Mario Giuliacci ha mostrato le condizioni meteo delle prossime feste. Stando alle previsioni del colonello, nei giorni di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile non piove ma ci sarà freddo su mezza Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle sue previsioni.

Buone notizie in arrivo per le giornate di Pasqua e Pasquetta. Per tutti quelli che desiderano fare la tradizionale scampagnata all’aperto ci sarà la possibilità di farlo ma indossando il cappotto. Per tanto, così come ha dichiarato Mario Giuliacci:

Il tempo sarà bello, non ci saranno piogge ma farà freddo sul 50% della Penisola.

Nonostante le piovose perturbazioni non potranno raggiugere il nostro Paese, in quei stessi giorni giungeranno venti freddi i quali si concentreranno soprattutto al Sud:

Sabato, domenica e lunedì prossimi è previsto l’arrivo di una robusta alta pressione che si estende dalla Russia alla Germania e alla Francia, fino a saldarsi sull’Atlantico con l’anticiclone delle Azzorre, abbracciando anche il Centro Nord dell’Italia. Ecco perché le piovose perturbazioni atlantiche non potranno assolutamente raggiungere il nostro Paese. Però proprio in quei giorni arriveranno anche venti freddi dai Balcani, che interesseranno soprattutto le Regioni del medio-adriatico, il Lazio e il Sud.

a

Fino al 15 aprile ci sarà un sensibile calo delle temperature le quali potranno raggiungere i 22/23 gradi sulle regioni di Nord Ovest, Tirreniche e Isole Maggiori. Invece, per quanto riguarda il 17 aprile, le temperature subiranno un maggiore calo di 5/7 gradi sul Nord e 8 gradi su Marche, Abruzzo, Molise e Sud.

Alla vigilia di Pasqua, secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci ci sarà qualche isolato rovescio su Calabria e Sicilia settentrionale. Queste le sue parole: