Una folla di gente è quella che ha deciso di essere presente nella chiesa, per un ultimo straziante addio a Jessica Malaj. La 16enne che ha perso la vita per mano di suo padre, anche se lei in realtà aveva solo intenzione di difendere sua madre, da ciò che stava facendo l’uomo.

Nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore lo scorso sabato, hanno celebrato anche il funerale di Massimo De Santis, la persona che Taulant era convinto avesse una relazione extra coniugale con la moglie.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti nel rito funebre. Tutti i suoi compagni di scuola, che con diverse telecamere hanno voluto ricordarla nei suoi ultimi giorni di vita, felice e sorridente.

Il parroco nella sua omelia ha detto: “Non ti sei salvata dalla furia distruttiva, hai fatto scudo per amore della mamma, hai dato la tua vita per lei. Hai dato la tua vita per amore, piccola e cara eroina. Ora la tua giovinezza è fiorita per sempre!”

La madre Tefta in realtà era ricoverata in ospedale, ma in occasione dell’ultimo addio alla figlia, è riuscita ad arrivare in chiesa, accompagnata con una sedia a rotelle.

I suoi compagni all’uscita del feretro hanno fatto volare in aria dei palloncini. Inoltre, hanno anche accompagnato la bara bianca, davanti la scuola che frequentava.

Il delitto di Jessica Malaj, che aveva appena 16 anni

Era la notte tra il 6 ed il 7 maggio. Jessica e tutta la sua famiglia, era in casa ed erano andati a letto. Quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire dagli inquirenti, tra marito e moglie è scoppiata una lite.

Taulant Malaj è uscito di casa ed ha atteso che il vicino tornasse nel palazzo. Per primo si è scagliato contro di lui e successivamente è tornato nella sua abitazione ed è andato in camera per colpire la moglie.

La figlia Jessica però, nel sentire quel trambusto è subito andata a vedere. Così con la speranza di poter difendere sua madre, si è messa in mezzo ed ha cercato di farle da scudo. Purtroppo ha perso la a causa di 6 fendenti che le ha inferto nella zona del petto.