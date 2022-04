Ha passato ore in ansia e preoccupazione la mamma del piccolo Brandon Cuellar. Il figlio di appena 3 mesi è stato rapito da tre persone, mentre lei stava lavorando e la nonna lo aveva lasciato in casa per pochi istanti, per riprendere la spesa alla macchina.

La donna indagata del suo rapimento è una loro conoscente. La signora ha detto che l’ha conosciuta in chiesa e aveva come un ossessione per il piccolo.

I fatti sono iniziati intorno alle 13 di lunedì 25 aprile, nell’abitazione della famiglia che si trova a San Jose, in California. Il bimbo era rimasto con la nonna, mentre la mamma era andata a lavoro.

L’anziana signora non era uscita da sola, ma con lei c’era anche la donna indagata del rapimento. Erano andate insieme al Walmart e, alla fine, si erano salutate nel parcheggio. Tuttavia, la nonna per scaricare la spesa dall’auto, ha lasciato il piccolo da solo in casa per non più di due minuti.

Al suo rientro, Brandon era scomparso. Sul posto sono arrivate d’urgenza le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito le ricerche. Per fortuna dopo 24 ore di angoscia, è arrivato il lieto fine. Gli agenti hanno ritrovato il piccolo sano e salvo.

Tre persone sono in arresto per questo rapimento. Tra queste c’è una donna che la mamma, Caroline Ayala, aveva conosciuto in chiesa ed un uomo, che credevano fosse il suo compagno. Tuttavia, la famiglia dice di non capire il motivo del loro gesto.

Le prime parole della mamma del piccolo Brandon Cuellar

Ho pianto. Mi sentivo come se la mia anima fosse tornata nel mio corpo. Quando ho scoperto che mio figlio era scomparso, mi sentivo come se metà del mio cuore era andato via con lui. Mi sentivo come se fossi morta. Conosco due delle persone che ora sono sotto inchiesta. Non so perché mi hanno fatto una cosa simile.