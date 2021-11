Dopo l’ansia e la paura per la famiglia della piccola Cleo Smith di soli 4 anni, è arrivata la gioia che tutti speravano. Dopo 18 lunghi giorni dalla sua scomparsa, è stata ritrovata e la madre in un post su Instagram ha voluto informare tutti sull’accaduto.

Sono stati giorni lunghi e difficili per questa famiglia. In tanti hanno pregato affinché arrivasse il lieto fine e per fortuna, dopo tanto, è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano.

I fatti sono avvenuti lo scorso 16 ottobre di quest’anno. Precisamente in un campeggio di Blowholes, in Australia. La piccola era nella sua tenda e stava dormendo nel suo sacco a pelo.

Ad un certo punto però, la mamma si è svegliata in piena notte ed ha scoperto che la bimba era scomparsa. I due genitori hanno provato a cercarla, ma visto che i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati, hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Da quel momento, il Governo ha deciso di mettere a disposizione più di 100 agenti per le ricerche. Hanno fatto importanti perlustrazioni aeree, marittime e terrestri.

La notizia del suo ritrovamento è arrivata solo nella notte di mercoledì 3 novembre. A darne la conferma è stata proprio la mamma della piccola, con un post sul suo profilo Instagram. La donna dopo aver postato una foto della sua bimba, nella didascalia ha scritto: “La famiglia è di nuovo riunita!”

Il ritrovamento della piccola Cleo Smith e l’arresto di un uomo

Le forze dell’ordine hanno ritrovato la piccola Cleo in un’abitazione che si trova a Carnarvon, a 900 km da Peth. Gli agenti hanno fatto irruzione ed hanno trovato la bimba da sola in una delle stanze.

Subito dopo hanno arrestato un uomo di 36 anni, che ora è accusato del suo rapimento. I genitori dicono di non averlo mai visto prima. Il commissario di polizia, che ha contribuito al ritrovamento sulla vicenda, ha detto: