La mamma di David, il bimbo di 5 anni rapito dal padre, è ora al settimo cielo per il ritrovamento del suo piccolo. In un’intervista ha deciso di dire cosa le ha chiesto il figlio appena l’ha sentita e soprattutto le sue condizioni. Ha raccontato che nonostante il grave episodio, sta bene.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi, ma che per 48 lunghe ore, ha tenuto migliaia di persone con il fiato sospeso. Gli inquirenti però, grazie ad alcune foto pubblicate dall’uomo sui social lo hanno ritrovato in fretta.

Alexandra Moraru di 26 anni, ha subito denunciato il rapimento. Infatti quando ha saputo il bel lieto fine non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Con gli occhi gonfi, ma con il cuore felice, in un’intervista con Il Gazzettino ha dichiarato:

Sono disposta a riappacificarmi con il mio ex marito per il bene di David, voglio perdonarlo. Voglio vivere in pace, a casa mia. Desidero portare mio figlio a scuola, fuori… voglio che lo facciamo in pace.

CREDIT: FACEBOOK

Voglio ringraziare tutti. Spero che David torni a casa presto. Ho saputo del suo ritrovamento subito e la mattina successiva lui mi ha chiamata. Mi stanno aspettando per riportarlo indietro. Ho parlato con lui e mi ha detto che mi aspetta. Mi ha chiesto dei suoi giochi e mi ha chiesto di portargli il suo zainetto di Spiderman. Si vede che non ha dormito, che è un po’ stressato, ma sta bene.

Il drammatico rapimento del piccolo David

Il dramma di questo bimbo di soli 5 anni, è avvenuto nella mattinata di martedì 5 ottobre. Proprio dopo esser uscito di casa con la madre, per andare a scuola.

Mentre stavano camminando, un furgone nero con a bordo 4 uomini, tra cui il padre, si è accostato. Due hanno immobilizzato la donna ed il papà ha messo il bambino nel mezzo, per poi sparire nel nulla.

CREDIT: IL GAZZETTINO

Il lieto fine è arrivato nella serata di giovedì. Questo perché gli inquirenti hanno seguito le tracce che Bogdan Hristache ha pubblicato sui social e lo hanno rintracciato in un treno che porta dalla Romania all’Ungheria. Il piccolo subito dopo è stato portato in una località protetta, in attesa di riabbracciare la madre.