Le strazianti parole del papà di Cristina Scozia, morta in bici: “Quando guarderò negli occhi la tua piccola, sarà come se ti avessi davanti a me”

Cristina Scozia ha perso la vita lo scorso 20 aprile, mentre era in sella alla sua bici e percorreva una strada di Milano. Una betoniera l’ha travolta.

Stando ad una prima ricostruzione del sinistro stradale, Cristina Scozia e la betoniera procedevano verso la stessa direzione. La bici si trovava lungo la pista ciclabile tratteggiata. Il mezzo pesante avrebbe svoltato a destra senza accorgersi, all’angolo cieco, della ciclista.

La 39enne aveva festeggiato il suo compleanno la settimana precedente, ieri si è tenuto l’ultimo saluto alle 15:00, presso il cimitero di Lambrate.

Raffaele Scozia, non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto. Di seguito, le parole strazianti di un papà che ha perso prima sua moglie e poi quella che sarà per sempre “la sua bambina”.

Ciao Cristina. È faticoso esprimere a parole ciò che provo in questo momento così difficile e drammatico da accettare. Sei stata per tutti noi, soprattutto per me e la mamma, una figlia e una persona adorabile. Non potrò mai dimenticare l’immagine del tuo volto: sarà sempre nel mio cuore e, quando guarderò negli occhi la tua piccola, sarà come se ti avessi davanti a me. Ti voglio bene, il tuo papà.