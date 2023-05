Sono ancora in corso tutte le indagini per la straziante e sconvolgente vicenda di Veronica Amistadi e del suo bambino, che aveva solamente 4 anni. Gli inquirenti stanno indagando su cosa l’abbia spinta a voler compiere un gesto così estremo ed portare con sé anche il figlio.

La donna di 41 anni, per tutti sembrava stare bene. Nessuno in lei ha mai notato dei campanelli d’allarme che potessero preoccupare i suoi familiari. Per loro infatti, era tranquilla.

Gli inquirenti hanno inoltre scoperto, che pochi giorni prima del dramma, Veronica era andata a fare un giro sul ponte Mostizzolo, forse per controllare e capire cosa fare.

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio. Un passante ha lanciato l’allarme, poiché ha notato la macchina della donna con lo sportello aperto, i fari accesi e le quattro frecce inserite.

Quel posto è già conosciuto per i gesti estremi, per questo nel vedere quella macchina, si sono presto allarmati. Hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che a loro volta hanno avviato tutte le ricerche del caso.

Purtroppo dopo pochi minuti è emersa la triste realtà. Sotto al ponte, nel torrente Noce hanno trovato i corpi senza vita di mamma e bimbo, probabilmente il decesso causato da un volo di circa 90 metri.

Le indagini per la vicenda di Veronica Amistadi e del suo bambino

Gli inquirenti anche per avere un quadro completo della situazione, hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine, per il resto di istigazione a togliersi la vita, al momento contro ignoti.

Nell’auto hanno trovato un biglietto con delle frasi, scritte e poi cancellate. Nella casa inoltre, hanno visto tre foto di mamma e figlio sul tavolo, con vicino la password del computer.

Poche ore prima di compiere il gesto estremo, Veronica aveva fatto una lunga telefonata con la sorella. Stavano organizzando una gita sul lago di Garda, per la mattina successiva. Nessuno in lei ha notato dei comportamenti che potessero far presagire una cosa simile.