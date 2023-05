Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo ora stanno vivendo i familiari di Veronica Amistadi e del suo bambino. Entrambi sono stati trovati senza vita sotto al ponte Mostizzolo, in Val di Sole. Nessuno avrebbe mai immaginato potesse compiere un gesto del genere.

Sono in corso tutte le indagini per questa vicenda, che ha spezzato i cuori di tutti. In tanti nel descrivere la donna, hanno detto che era solare, allegra e realizzata.

I fatti sono avvenuti nella tarda notte di domenica 21 maggio, intorno all’1. Precisamente sopra al ponte di Mostizzolo, sotto al fiume Noce, nella zona di Val di Sole.

Il primo a lanciare l’allarme un passante. Quest’ultimo nel passare in quella zona, già molto famosa per i gesti estremi, ha notato l’auto con lo sportello aperto ed i fari accesi. Sin da subito si è reso conto che c’era qualcosa di strano.

Per questo motivo ha chiesto il tempestivo intervento dei soccorritori. Le ricerche sono partite tempestivamente e ne hanno preso parte i Vigili del Fuoco ed anche gli uomini del soccorso alpino.

Però è proprio poco tempo dopo, che hanno fatto la straziante scoperta. Sotto al ponte purtroppo, c’erano i corpi senza vita della mamma e del suo bambino, che aveva solamente 4 anni, per un volo di circa 90 metri. Da qui è partita la chiamata disperata al compagno ed ai loro familiari.

Lo strazio per il decesso di Veronica Amistadi e del suo bambino

Veronica viveva a Trento, ma era originaria di Roncone. La famiglia era molto conosciuta proprio per la loro disponibilità nel volontariato. Infatti il Sindaco Franco Bazzoli nel ricordare la donna, ha detto:

Ciò che è successo è una disgrazia immane. Quello che ci ha travolto è un dramma enorme. Stiamo parlando di una ragazza solare, era arrivata professionalmente in alto ed era riuscita a raggiungere obiettivi importanti.