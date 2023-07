Anche se non ancora da fonti ufficiali, sembrano chiare le cause del decesso di Leandro De Niro, il nipote di Robert De Niro, star del cinema mondiale. Sua madre Drena ha infatti lasciato un commento sotto ad un suo post sui social, nel quale accusa qualcuno che pare gli abbia venduto del Fentanyl, un potente analgesico che contiene oppiacei.

La famiglia di Robert De Niro, leggenda vivente del cinema mondiale, nei giorni scorsi ha subito un lutto improvviso e gravissimo. Leandro De Niro Rodriguez, il nipote dell’interprete, è stato infatti rinvenuto privo di vita. Aveva solo 19 anni e il dolore per la sua scomparsa ha sconvolto tutti.

Robert, tramite un suo portavoce, ha fatto sapere di essere sconvolto dal dolore, ha ringraziato tutti per il sostegno che gli stanno riservando e le condoglianze ed ha chiesto privacy in questo momento così difficile.

Ma a soffrire più di tutti è senza dubbio Drena, prima figlia di Robert De Niro, nata dal primo matrimonio dell’attore con Diahnne Abbott.

La donna non riesce a darsi pace e sui social sta riversando tutte le sue lacrime, per aver perso il suo bambino.

Il mio bellissimo e dolce angelo. Ti ho amato oltre ogni parola o descrizione dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia . Sei stato la mia gioia il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita . Vorrei essere con te adesso. Non so vivere senza di te ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare tanto per essere la tua mamma . Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei solo voluto che l’amore ti avesse salvato.

Come è morto Leandro De Niro

Le autorità hanno prelevato il corpo di Leandro De Niro e i medici legali svolto su di esso i dovuti esami autoptici.

Di questi ultimi ancora non si conoscono i risultati, ma sua mamma Drena, nei commenti in un suo post, ha spiegato quali possono essere state le cause del suo decesso.

Qualcuno gli ha venduto delle pillole contenenti fentanyl, e sapevano benissimo quello che gli stavano dando. Per colpa di questa gente che vende questa me**a, mio figlio se n’è andato per sempre.

Il Fentanyl in particolare è un farmaco analgesico contenente grandi quantità di oppiacei. Negli USA è considerato una vera e propria piaga, che ogni anno provoca migliaia di decessi e porta le persone che ne fanno uso ad una forte dipendenza.