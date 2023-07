Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della scomparsa prematura e a quanto pare improvvisa di Leandro De Niro Rodriguez, nipote del noto attore hollywoodiano Robert De Niro. Dopo qualche ora di silenzio, la star del cinema ha rilasciato una dichiarazione a riguardo.

Sono mesi di contrastanti emozioni quelli che sta vivendo la leggenda vivente del cinema mondiale Robert De Niro.

Impegnato sentimentalmente con Tiffany Chen, 45enne insegnante di arti marziali, qualche settimana fa è diventato papà per la sua settima volta, alla veneranda età di 79 anni.

Nei giorni scorsi, invece, ha ricevuto una delle notizie più drammatiche che potesse immaginare. Suo nipote Leandro De Niro Rodriguez si è spento improvvisamente a soli 19 anni.

Ad annunciarlo pubblicamente ci ha pensato la madre del ragazzo, Drena De Niro, prima figlia di Robert, adottata negli anni in cui lui era legato alla sua prima moglie, l’attrice Diahnne Abbott, madre biologica di Drena.

Su Instagram la figlia dell’attore ha pubblicato un primo piano di Leandro, aggiungendo queste toccanti parole nella didascalia:

Il mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire diventando tua madre. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l’amore potesse salvarti 😞 Mi dispiace tanto piccolo mio. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo 🙏🏽💔💔💔💔💔🕊️🕊️🕊️🕊️