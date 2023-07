Ore di terribile ansia per Lebron James. Bronny, il suo primo genito, nella mattinata di lunedì ha avuto un arresto cardiaco mentre si allenava nella palestra della sua università. Il mondo dello sport si stringe attorno alla star della NBA. Le sua condizioni al momento sarebbero stabili e lui non è più in pericolo di vita.

A divulgare la notizia che ha tramortito gli interi Stati Uniti del Basket e dello sport in generale è stato il sito TMZ, che ha riportato le parole di un portavoce della famiglia James. Nel comunicato si legge:

Ieri, mentre si allenava, Bronny James ha subito un arresto cardiaco. Il personale medico è stato in grado di curarlo e trasportarlo in ospedale. Ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James e aggiorneremo i media quando ci saranno maggiori informazioni. Lebron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC, per l’incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti.

L’episodio si è verificato a Los Angeles, nella palestra della USC (University of South California), dove Bronny si stava allenando in vista dell’inizio della sua prima stagione al campionato dei college.

Un anno molto importante per lui, considerando che al termine della stagione dovrebbe entrar a far parte del draft per iniziare a giocare in NBA.

Il sogno non nascosto di suo padre Lebron è quello di poter giocare insieme a lui nel massimo campionato, prima del ritiro.

I messaggi di vicinanza a Lebron James e Bronny

La notizia del malore di Bronny è circolata in tutto il mondo in pochissimo tempo, essendo lui il figlio di uno dei sportivi più famosi e seguiti in attività e non solo, Lebron James.

Pluricampione NBA, Lebron ha ricevuto l’abbraccio virtuale da parte di tantissime persone. Fan, ma anche tante personalità importanti dello sport, del giornalismo, del cinema e non solo.

La famiglia di Lebron ha ringraziato tutti per la vicinanza mostrata e chiesto privacy in questo momento così delicato.

Si attendono novità a riguardo. Non è chiaro ancora, infatti, se questo incidente possa aver compromesso la carriera di Bronny.