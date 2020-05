Lecce, bimbo di 18 mesi ingoia bottone e rischia di soffocare Lecce, bimbo di 18 mesi ingoia bottone, i medici costretti ad un delicato intervento per salvarlo

Sono stati momenti di paura per due genitori, che la notte scorsa sono dovuti andare d’urgenza all’ospedale, poiché il loro bimbo di diciotto mesi aveva ingoiato un bottone. I medici sono intervenuti in fretta e alla fine sono riusciti a salvarlo. Ora è ricoverato ed è sotto controllo ancora per qualche giorno.

Un evento terribile, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che per fortuna, ha avuto un lieto fine e tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, intorno a mezzanotte, la coppia è arrivata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, con il piccolo.

Ovviamente erano molto preoccupati ed i dottori, sin da subito hanno capito che la situazione era drammatica. Hanno notato che il bottone si era fermato di traverso nel tratto cervicale dell’esofago e per questo hanno deciso di intervenire in fretta.

I dottori dell’equipe di Endoscopia, dopo un breve intervento, sono riusciti a rimuovere il corpo estraneo. Il gastroenterologo, che ha seguito la rimozione, ha dichiarato:

“Il rischio era quello che quello che il bottone, con un conato di vomito o con un colpo di tosse, finisse nelle vie aeree e provocasse un soffocamento. Poteva rimanere incastrato e danneggiare l’esofago con con il decubito fino a perforarlo.

Ovviamente ostruiva il passaggio del cibo. Non è stato semplice rimuoverlo, perché lo spazio era pochissimo. Ho dovuto assicurarlo con una speciale pinza e durante la fase estrattiva sono stato molto attento a non danneggiare i delicati organi del piccolo.”

Tutta la vicenda alla fine si è conclusa nel migliore dei modi. Il bimbo è stato salvato in pochissimo tempo ed ora è ricoverato in ospedale, poiché i medici preferiscono tenerlo sotto controllo ancora per qualche giorno. I genitori si sono potuti tranquillizzare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti.