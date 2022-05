Era felice Benedetta, la bambina di 2 anni investita da sua madre, di vedere la macchina della donna entrare dal cancello. Infatti le è andata incontro di corsa e non vedeva l’ora di poterle saltare in braccio, ma le cose in non sono andate come le altre volte.

La vicenda si sarebbe potuta concludere in tragedia, se la vicina non avesse urlato e la madre non si fosse fermata giusto in tempo. Qualche centimetro in più e la piccola sarebbe morta.

Il dramma di questa famiglia è iniziato nella serata di martedì 24 maggio. Nel cortile dell’abitazione dei nonni che si trova nel centro storico di Verderio, in provincia di Lecco.

La piccola Benedetta era nel cortile a giocare con la sorella maggiore. I nonni invece erano in casa ed erano impegnati a preparare la cena. Sembrava essere una giornata come le altre.

Tuttavia, quando la bimba ha visto la macchina della mamma rientrare a casa, è andata di corsa verso di lei con le braccia aperte. La donna di 43 anni però, non essendosi resa conto della sua presenza, l’ha investita durante la manovra di retromarcia. La piccola è rimasta incastrata tra il pianale dell’auto e il selciato del piazzale.

La prima a rendersi conto dell’accaduto, è stata una vicina che ha urlato talmente forte da attirare l’attenzione della madre alla guida e dei nonni che erano in casa.

Le condizioni di Benedetta, la bambina di 2 anni investita dalla madre

I Vigili del fuoco intervenuti sul posto, hanno lavorato per due lunghe ore per riuscire a liberarla. Per prima cosa hanno stabilizzato l’auto per evitare che le cadesse addosso. Successivamente l’hanno alzata con l’aiuto di pistoni e cuscini ad aria compressa.

I medici, invece, l’hanno stabilizzata proprio nel cortile della casa. Subito dopo l’hanno elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove si trova ancora ricoverata.

Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la bimba si sia rotta una spalla, ha riportato qualche livido e ferita, ma nonostante tutto è in buone condizioni. Per i dottori è fuori pericolo e molto presto potrà anche tornare a casa dai suoi familiari.