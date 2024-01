Venezia è sconvolta per la morte del 16enne Leonardo Babetto: pochi mesi fa la terribile diagnosi, oggi il tragico epilogo

Sono tutti sotto shock a Venezia per quanto accaduto ad un ragazzino di soli 16 anni. Il suo nome era Leonardo Babetto e si è spento nei giorni scorsi dopo una battaglia di qualche mese con una malattia che non gli ha lasciato scampo. Era iniziato tutto alcuni mesi fa, con la diagnosi di un tumore, che comunque non aveva spento la sua voglia di vivere e sorridere.

Nato nel 2007 a Venezia, Leonardo Babetti viveva nel quartiere Alberoni del capoluogo veneto.

Alcuni mesi fa ha iniziato ad accorgersi che qualcosa nel suo corpo non andava. Un dolore alla gamba che con il passare dei giorni si acutizzava sempre di più, fino a diventare lancinante e a colpire anche la schiena.

Insieme ai suoi genitori si è recato negli ospedali ed ha fatto una amara scoperta. Una malattia molto aggressiva, un tumore.

Fin dall’inizio il ragazzino ha saputo che sarebbe molto probabilmente finito su una sedia a rotelle. Ciononostante non si è lasciato abbattere. La sua voglia di vivere, sorridere, studiare, non si è scalfita minimamente.

Ha continuato, tra una visita, una terapia e l’altra, a portare avanti la sua normale quotidianità.

Nelle ultime settimane, però, un drastico peggioramento, fino purtroppo al tragico e improvviso epilogo che nessuno voleva nemmeno immaginare.

Il commosso addio a Leonardo Babetto

Leonardo Babetto come detto viveva agli Alberoni con i suoi genitori e la sorellina più piccola.

Aveva frequentato il biennio all’Istituto Tecnico Enrico Fermi di Venezia e già aveva deciso di proseguire poi con l’indirizzo di meccanica, quella che era la sua più grande passione.

Chi lo conosceva lo ricorda soprattutto per il talento, oltre che la passione, con cui si avvicinava all’argomento motori.

Pensare che aveva già pensato a come modificare la sedia a rotelle motorizzata che gli era stata fornita dopo la scoperta della malattia.

Il funerale del 16enne verrà celebrato il prossimo venerdì, alle 10:30, nella chiesa di Sant’Antonio, al Lido di Venezia. I compagni di scuola e gli amici sono stati invitati a partecipare con il proprio motorino, proprio come sarebbe piaciuto a Leonardo.

Decine i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia Babetto, completamente distrutta da questa tragedia.