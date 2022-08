Disperazione assoluta che diventa rabbia. Questo si evince dalle parole di Leonardo, il fidanzato di Donadella Hodo, la 27enne che lo scorso 2 agosto si è tolta la vita nel carcere veronese di Montorio, che ha rilasciato un’intervista a Il corriere della Sera. Parole, quelle del ragazzo, che risuonano anche come un’accusa verso tutti coloro che non le sono stati vicini abbastanza, nonostante la consapevolezza della sua fragilità.

Succede che la vita a volte ti mette davanti a degli ostacoli, che se qualcuno riesce ad affrontare con coraggio, altri invece subiscono con fragilità estrema.

Questo è quello capitato a Donatella. I problemi con la droga, i furti per procurarsi le sostanze che erano diventate necessità. Poi ovviamente i problemi con la legge e l’arresto.

Il 2 agosto scorso, la 27enne ha deciso di abbandonarsi e farla finita, inalando, all’interno della sua cella, il gas di un fornelletto. Non prima, però, di scrivere una toccante lettera di scuse e di addio al suo Leo, il fidanzato che la aspettava fuori.

Leo amore mio, mi dispiace. Sei la cosa più bella che mi poteva accadere e per la prima volta in vita mia penso e so cosa vuol dire amare qualcuno ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei. Perdonami amore mio, sii forte, ti amo e scusami.