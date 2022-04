La notte in cui è morto Leonardo Lamma, un ragazzo di soli 19 anni, sono stati effettuati dei lavori sulla strada: c'è un video che lo prova

Leonardo Lamma ha perso la vita a soli 19 anni in un incidente a Corso Francia, Roma. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Vogliono effettuare tutti gli esami necessari per capire la causa dell’incidente, che ha visto morire un giovane uomo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 19enne si trovasse a bordo della sua moto, una Ktm Duke e stesse percorrendo Corso Francia. Il fatale incidente è accaduto nello stesso punto in cui sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze investite da Pietro Genovese nel 2019.

C’è la possibilità che la causa dell’incidente di Leonardo Lamma sia una buca dell’asfalto, ma adesso non sarà più possibile capirlo. Lo ha denunciato pubblicamente la sua mamma.

La denuncia della mamma di Leonardo Lamma: cosa è successo?

Sembrerrebbe che poche ore dopo il grave incidente stradale, la buca sia stata coperta con dei lavori, documentati in un video girato quella stessa notte da alcuni amici del 19enne.

La mamma, addolorata e sconvolta da quanto accaduto, ha dichiarato:

Il dosso dove è caduto Leonardo è stato nascosto. Il video che mostra i lavori fatti nel cuore della notte, qualche ora dopo la morte di nostro figlio, non lascia dubbi. Ora ci poniamo una domanda: ‘Perché subito dopo l’incidente l’area non è stata sequestrata?’

Questo lo sfogo della mamma di un ragazzo di soli 19 anni morto in un incidente stradale, in modo inaspettato ed improvviso, al giornale il Corriere della Sera.

Perché intervenire subito con i lavori se è morto un ragazzo?

Secondo le affermazioni di questa donna, subito dopo l’incidente di suo figlio e la sua conseguente morte, sono stati effettuati dei lavori, di notte, sul punto esatto dove invece avrebbero dovuto effettuare i dovuti i rilievi.

Il tutto è provato, grazie ad un video girato dagli amici di Leonardo Lamma. Ora la domanda è una sola. Perché fare dei lavori nel cuore della notte nel punto esatto in cui è appena morto un ragazzo di 19 anni?