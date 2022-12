Un incidente molto grave è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Romentino, in Piemonte. Un’auto si è scontrata contro un’altra vettura e un furgone, per poi prendere fuoco. All’interno, privo di sensi, è rimasto un ragazzo di soli 25 anni, Leonardo Politica, che purtroppo ha perso la vita tra le fiamme dell’incendio divampato.

Se nei giorni di Natale l’Italia ha conosciuto purtroppo diverse tragedie, che sono costate la vita a più persone rimaste vittime di incidenti stradali molto gravi, quelli che stanno portando al Capodanno non stanno andando meglio.

Nel tardo pomeriggio di ieri, più o meno intorno alle 18:30, uno scontro stradale molto grave è avvenuto in Piemonte. Più precisamente a Romentino, piccolo comune che conta poco più di 5mila abitanti e che si trova nella provincia di Novara.

I veicoli coinvolti nello schianto sono stati tre, due automobili e un furgone. Su una di queste, una Alfa Romeo Giulietta, viaggiava Leonardo, un giovane di soli 25 anni residente proprio a Romentino.

La vettura, dopo l’impatto, ha preso fuoco e le fiamme hanno subito invaso l’abitacolo. I testimoni hanno subito allertato i soccorritori del 118 e, insieme ai medici e agli infermieri, sono arrivati sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Per Leonardo Politica non c’è stato nulla da fare

All’inizio si pensava che all’interno dell’Alfa Romeo ci fossero due persone. Soltanto dopo, quando i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio, è stato possibile accertare che la persona in auto, deceduta purtroppo carbonizzata, era soltanto una, Leonardo Politica appunto.

Nello schianto sono rimaste ferite altre tre persone, in maniera grave ma non che li pone in pericolo di vita. I sanitari del 118 li hanno trasferiti tutti all’ospedale Maggiore di Novara.

Purtroppo nelle prime ore, non era stato possibile identificare la vittima. Soltanto in tarda serata si è saputo che si trattava proprio di Leonardo, un ragazzo di soli 25 anni del posto, molto conosciuto e ben voluto da tutti.

Sul suo profilo Facebook sono già diversi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno pubblicato. Tutti sono increduli nel sapere che un ragazzo così giovane, pieno di vita e umile, sia volato in cielo così presto e in una maniera così tragica.