Si è spento dopo una battaglia durata 6 lunghi mesi, il piccolo Leonardo Rizzetto figlio del campione Giorgio, a causa di un tumore che non gli ha lasciato scampo. Purtroppo ha lottato fino all’ultimo giorno della sua vita, ma alla fine la malattia lo ha strappato via troppo presto da questo mondo.

In tanti sono sconvolti da questa perdita così straziante e difficile da accettare, la comunità sta cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi familiari. I genitori sono molto conosciuti in tutta la zona.

Il piccolo Leonardo Rizzetto aveva solamente 9 anni. Era un bambino dolce e gentile. Sembrava essere sano e in salute. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere.

Tuttavia, lo scorso anno da alcuni controlli, i medici hanno notato che c’era qualcosa di strano. Dagli esami purtroppo è emersa una drammatica diagnosi. Il bambino era affetto da un Glicoma, un tumore al cervello in uno stato ormai avanzato.

Da quel momento sono iniziate le terapie, i ricoveri e tutte le cure. Il padre Giorgio nel suo racconto con il quotidiano locale, Corriere del Veneto ha detto: “Ha affrontato tutto senza un lamento o un segno di insofferenza. Ha avuto coraggio e fede!”

Nonostante tutte le cure e l’amore della famiglia, il piccolo Leonardo non ce l’ha fatta a vincere quella dura e difficile battaglia. Purtroppo nella giornata di venerdì 27 maggio, si è spento tra le braccia della mamma Valentina.

I messaggi di cordoglio per la morte del piccolo Leonardo Rizzetto

Il padre Giorgio per anni ha giocato a calcio nella squadra locale, la Julia Saggittaria. Inoltre, è anche diventato uno dei direttori sportivi.

Il figlio aveva ereditato la passione per il calcio proprio dal papà. Infatti ormai da molti anni aveva iniziato a giocare anche lui in quella squadra. Sui social sono tante le persone che in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio. Tra questi c’è anche quello della Julia Saggittaria, che sul web ha pubblicato: