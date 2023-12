Leopoldo Bonacina trovato senza vita: è precipitato in un canalone

Leopoldo Bonacina era uscito per un'escursione, ma non è tornato a casa. Dopo ore di ricerche, è arrivato il triste epilogo: aveva 58 anni

Leopoldo Bonacina, un alpinista esperto di 58 anni, è stato trovato senza vita nella sera dello scorso giovedì. L’uomo è precipitato in un canalone sul monte Moregallo, in provincia di Lecco.

L’allarme era stato lanciato dalla famiglia alle 18:30, dopo il mancato rientro di Leopoldo Bonacina. Era uscito per un’escursione insieme al suo cane, ma poi nessuno è più riuscito a contattarlo.

I volontari del Soccorso Alpino si sono subito mobilitati ed hanno perlustrato tutti i sentieri della zona. Poche ore dopo, intorno alle 20:00, hanno sentito il suo cane abbaiare nei pressi del canalone Belasa. Proprio grazie all’animale, i ricercatori sono riusciti ad individuare Leopoldo. Purtroppo il 58enne era precipitato per 100 metri e il suo corpo senza vita giaceva in fondo al canale.

Il recupero di Leopoldo Bonacina

È stato subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il buio delle ore serali ha complicato le operazioni di recupero, ma alla fine il corpo di Leopoldo è stato riportato in superficie. Il medico presente sul posto non ha potuto far nulla se non dichiarare il suo decesso.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità e sono tantissime le persone che si sono strette al dolore della famiglia e che in queste ore stanno salutando l’uomo con strazianti messaggi, anche condivisi sui social network.

Il Soccorso Alpino ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni riguardo il comportamento di diverse persone presenti sul posto, che hanno disturbato le operazioni di ricerca e di recupero, utilizzando puntatori laser:

Un comportamento inappropriato, che mette a rischio la sicurezza dell’equipaggio e dell’elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto.

Leopoldo era un escursionista molto esperto. Quel giorno voleva soltanto uscire per un’altra esperienza insieme al suo amico a quattro zampe. Non è ancora chiaro come sia accaduta la tragedia, probabilmente il 58enne ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel canalone.