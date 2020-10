Sono passati poco più di 16 anni dal quel triste 1 settembre del 2004, quando Denise Pipitone, che all’epoca aveva solo 4 anni, è scomparsa nel nulla mentre giocava nel cortile di casa. Un caso che sconvolse l’Italia intera e che non è mai stato realmente risolto. Oggi, la piccola avrebbe compiuto 20 anni e il suo papà, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato una commovente lettera per farle gli auguri.

Così Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise, ha iniziato la commovente lettera pubblicata sul suo profilo Facebook. Post con il quale ha voluto fare gli auguri per il compleanno a Denise e in cui ha taggato anche la mamma della bimba, Piera Maggio.

Denise, oggi, mi rifugio in questa pagina, perché in qualche modo ho bisogno di dimostrarti quanto ti amo, vita mia. In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti. Non posso far finta di nulla. Non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu, continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei.