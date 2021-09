Fariba Tehrani, famosa per essere la madre di Giulia Salemi, è devastata per la morte improvvisa ed inaspettata di suo fratello

Un lutto totalmente inaspettato e devastante ha colpito ieri, giovedì 9 settembre, la famiglia di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Molti ricorderanno la donna per la sua esperienza sull’isola dei famosi. Sul suo profilo Instagram, lei ha annunciato la prematura scomparsa di suo fratello Abdolhamid, avvenuta per un arresto cardiaco, dopo che l’uomo aveva contratto il Covid-19.

Un periodo assolutamente buio per Fariba. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, nella giornata di ieri ha infatti dovuto dire addio per sempre a suo fratello.

Sul suo account Instagram è apparsa una foto di suo fratello, alla quale la donna ha aggiunto una didascalia che mostra l’immenso dolore per questo lutto prematuro e totalmente inaspettato.

Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte avevi sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani.

Si era vaccinato Abdolhamid Mohammad Tehrani, ma a nulla è valso per salvargli la vita. L’uomo ha contratto lo stesso il Coronavirus e dopo che le sue condizioni si sono complicate, si è spento a casa sua per un arresto cardiaco.

Chi è Fariba Tehrani

Credit: faribatehraniofficial – Instagram

Nata in Iran, Fariba si è trasferita da giovanissima in Italia per fuggire alla difficile situazione politica del suo paese d’origine. Nel bel paese ha conosciuto un ragazzo italiano del quale si è innamorato e con il quale si è sposata. Dal loro amore è nata la sua unica figlia, Giulia Salemi, che sarebbe diventata un personaggio noto della televisione.

Fariba ha trovato la sua fortuna in Italia anche in campo lavorativo. Nonostante il matrimonio con il padre di Giulia sia finito anzitempo, lei ha continuato a vivere qui ed ha aperto un centro benessere.

Anche lei, ad un certo punto, si è avvicinata al mondo della televisione. Ha partecipato, nel 2015, al reality show della Rai Pechino Express e nel 2021 è diventata una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Fariba è molto legata a sua figlia Giulia e le due pubblicano spesso delle bellissime foto sui social che le ritraggono insieme e felici.