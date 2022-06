L'ha uccisa e poi è fuggito via. Trovato senza vita, insieme ad un'altra donna, l'assassino ed ex marito di Lidia Miljkovic

Trovato senza vita l’assassino di Lidia Miljkovic, la donna di 42 anni uccisa a Vicenza ieri mattina, 8 giugno 2022.

Il cadavere dell’omicida è stato trovato all’interno di un’automobile parcheggiata nella Tangenziale ovest di Vicenza, accanto ad un altro corpo che sembra appartenere alla sua nuova compagna. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, potrebbe aver ucciso la sua ex, la sua compagna e poi potrebbe essersi tolto la vita.

Ieri mattina, Lidia Miljkovic ho accompagnato i suoi figli a scuola, 14 e 16 anni, poi si è recata all’appuntamento con il suo ex. Quest’ultimo non le ha nemmeno dato il tempo di scendere dalla vettura, che le ha sparato contro sei colpi di arma da fuoco.

La terribile tragedia è accaduta a Vicenza, precisamente nel quartiere Gogna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver ucciso la sua ex moglie, l’uomo è fuggito via e ha fatto perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine si sono subito mobilitate per rintracciarlo, sospettando che l’assassino fosse ancora armato.

La precedente denuncia di Lidia Miljkovic

Già nel 2019, Lidia aveva denunciato il padre dei suoi figli. Dopo che l’aveva aggredita, fracassandole il cranio. Era stata ricoverata in ospedale per diverso tempo. Ma nonostante l’ordinanza di divieto di avvicinamento e quel passato violento, la mamma aveva comunque deciso di preservare il rapporto dei suoi figli con il papà e forse era proprio per amore di quest’ultimi che che ieri aveva deciso di incontrarlo per strada, inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto.

Poco dopo l’omicidio, le forze dell’ordine hanno trovato l’assassino della mamma di 42 anni senza vita in una vettura, con accanto il corpo di un’altra donna. Le testate giornalistiche affermano che potrebbe trattarsi della sua nuova compagna, potrebbe aver ucciso anche lei e potrebbe poi essersi tolto la vita.

Bisognerà attendere le prossime ore per i nuovi aggiornamenti dopo le indagini delle forze dell’ordine.