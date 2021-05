Lo scorso anno si sono rivelate un vero e proprio successo tanto che per acquistarle le persone hanno sopportato ore di fila. Per giorni non si è parlato d’altro, e in pochissimo tempo c’è stato un boom di vendite delle famose sneakers blu lanciate sul mercato da Lidl. Oggi il noto marchio ci riprova e si prepara a mettere nuovamente in vendita le famose scarpe. Anche questa volta il successo sarà assicurato?

Lo scorso anno, sfidando anche la pandemia in corso, le persone hanno accettato di stare ore e ore in fila fuori dai supermercati per acquistarle. Stiamo parlando delle famose sneakers blu del marchio Lidl che lo scorso anno si sono rivelate un vero e proprio successo.

Oggi Lidl ci riprova. Infatti, sulla pagina Instagram, il noto marchio ha condiviso con i followers l’ultima novità. Ci si prepara, dunque, a mettere nuovamente in vendita le scarpe che lo scorso anno hanno fatto letteralmente impazzire tutti. Ci si chiede, però, se anche questa volta il successo sarà assicurato.

La data di uscita delle sneakers blu firmate Lidl è prevista per il 10 maggio. Il primo lancio sul mercato delle sneakers si è rivelato un successone. Per giorni, infatti, non si è parlato d’altro e le scarpe Lidl si sono rivelate un successo anche sul web tanto che per alcuni giorni la rete è stata invasa da foto e meme delle calzature.

Proprio perché l’oggetto più desiderato del momento, molti hanno acquistato le sneakers solamente perché tutti ne parlavano e pochi riuscivano ad acquistarle.

Tornano le sneakers Lidl, l’annuncio sui social

Il ritorno delle famose sneakers blu firmate Lidl è stato annunciato dal noto marchio sulla propria pagina Instagram. La modalità con cui ciò è avvenuto, però, è stata del tutto particolare. Infatti, Lidl ha reso noto il ritorno delle calzature in un modo criptico.

Una vera e propria strategia di marketing che si rivelerà ottimale solamente al momento del lancio delle scarpe. Riuscirà Lidl a replicare il successo dello scorso anno? Staremo a vedere.