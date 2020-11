Sono state messe in vendita oggi, lunedì 16 novembre 2020, le nuove scarpe Lidl. In praticamente qualsiasi negozio è possibile trovarle nelle ceste, in cui sono disposti anche altri materiali di vario genere. La catena di discount ha già lanciato una propria linea d’abbigliamento quest’estate e, contro le previsioni, in Belgio, Finlandia, Germania e Regno Unito ha riscosso enorme successo.

Assalto alle scarpe Lidl

In pochissimo tempo ciascun articolo è andato a ruba. È proprio ciò che succedendo in queste ore in Italia con le scarpe appena arrivate. Sul web spuntano dei video, pubblicati da molteplici pagine Twitter e Instagram (in particolare), che documentano ciò che può definirsi un vero e proprio assalto alle scarpe.

Delirio di massa

Ma perché sono così richieste? Ebbene, le scarpe e gli altri accessori di abbigliamento Lidl sarebbero in edizione limitata. Presso i supermercati si reperiscono al modico prezzo di 13 euro. Tuttavia, un meccanismo mosso dalla moda, dalle tendenze ha innescato una mania.

Un meccanismo in grado di portare lo stesso paio di scarpe a costare su eBay addirittura 1.500 euro. Cifre folli, a cui è impossibile dare una spiegazione logica. Delirio di massa all’ennesima potenza, verrebbe da commentare. Dietro, però, c’è un’operazione di rivendita online architettata e struttura nel più minimo dettaglio.

Proposte indecenti

Basta fare una ricerca su eBay per controllare coi propri occhi ciò che stiamo dicendo. Sì, per quanto sia assurdo, tali scarpe sono state messe in vendita a 1.500 euro. Al secondo posto si classifica il medesimo paio a 1.018 euro, per poi scendere a 700 e 600 euro.

Scarpe Lidl: ricavo esponenziale

Tenendo conto del fatto che si tratta di scarpe vendute ad un prezzo di listino di 13 euro nei discount, il ricavo che potrebbe derivarne sarebbe esponenziale. Resta ora da scoprire se davvero esistano persone pronte a pagare una simile fortuna…