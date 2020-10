Lillo Petrolo ha annunciato di aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Il noto comico del duo Lillo e Greg, ha ammesso di aver contratto il virus a seguito di un suo leggero comportamento riguardo le norme anti-contagio. Ha descritto i sintomi del Coronavirus come “devastanti” ed ha spiegato ai suoi milioni di seguaci, che al momento si trova in isolamento e sotto controllo medico:

Credit: lillopetrolo – Instagram

Non voglio nasconderlo. Ho preso questo virus. Sono sotto controllo, ma ora ho capito la forza virale, questo virus ha una forza devastante. È una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. È un’influenza moltiplicata per dieci. Io lo so perché me lo sono preso, so di avere fatto una str… Non la rifarei.

Il comico, con il suo messaggio, ha voluto far capire alle persone l’importanza delle norme anti-contagio, del distanziamento e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Il messaggio di Lillo Petrolo su Instagram

Credit: Rai – YouTube

Sul suo profilo Instagram, il comico ha poi pubblicato una foto con un respiratore e con un ulteriore messaggio positivo:

Ma non sarà per sempre! W la vita! Conosco il motivo per cui sono ricoverato al Gemelli di Roma. Se lo conosco vuol dire che ho presente la leggerezza che ho compiuto. Mai abbassare la guardia. Il virus c’è e mena forte velo assicuro. Qui ai Gemelli sono tornati ai ritmi forsennati di qualche mese fa. I luoghi pubblici che non rispettano le regole non c’entrano. C’entra il fatto di rispettarle! Lo so è dura stare 24 h attenti ad un cecchino che ti segue nascosto con il suo mirino…

Credit: Wikipedia

Lillo Petrolo non è l’unico personaggio del mondo televisivo ad essere risultato positivo al Covid-19. Nella giornata di ieri è giunta la notizia che anche Gerry Scotti ha scoperto di avere il virus. Mara Maionchi si trova ricoverata in ospedale in condizioni, fortunatamente, non gravi. Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo e da poco anche il noto rapper Marracash.