Una vicenda che ha dell’incredibile è quella che è avvenuta nei giorni scorsi negli Stati Uniti. Il piccolo Nante Niemi di soli 8 anni, è scomparso nel bosco mentre cercava della legna. Però dopo 48 ore di ansia e disperazione, è arrivato il lieto fine e lo hanno trovato sano e salvo.

Un episodio che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi. Il bimbo ora sta bene ed è anche potuto tornare a casa con i suoi genitori.

Era una giornata come le altre per quella famiglia. Avevano organizzato dei giorni nel campeggio di Porcupine Mountains Wilderness State Park. Avevano pensato a tutto e volevano solo stare insieme.

I due genitori avevano intenzione di preparare il barbecue. Per questo motivo hanno deciso di andare a fare la legna. Il bambino, non si sa ancora bene per quale motivo, ma si è allontanato.

Ha iniziato a camminare completamente solo, fino a quando non ha capito di essersi perso. La madre ed il padre in un primo momento hanno provato a cercarlo da soli, ma alla fine hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le ricerche degli agenti sono partite immediatamente e le hanno portate avanti per più di 48 lunghe ore.

Il ritrovamento del piccolo Nante Niemi

Alla fine è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. I soccorritori hanno trovato il bambino sano e salvo, che era vicino ad un albero, a circa 3 km dal campeggio.

Ha detto di essersi coperto con rami e foglie, per riscaldarsi ed ha ricoperto l’albero sotto cui si trovava. Non aveva il cibo ma mangiava neve pulita per idratarsi. Quando ha capito di essersi perso, non ha continuato a camminare, ma ha deciso di fermarsi.

Con queste parole le autorità hanno spiegato cosa è successo al bambino e come sono riusciti a rintracciarlo. Alla fine, dopo un breve controllo in ospedale, è anche potuto tornare nella sua abitazione.