Stava andando come ogni mattina a lavoro, Linda Cecconi, quando un tir si è ribaltato e l'ha centrata in pieno: soccorsi inutili per lei

Un mercoledì mattina particolarmente triste sulle strade italiane. Intorno alle 7:45 di ieri, infatti, ha perso la vita Linda Cecconi, una donna e mamma di 41 anni che, mentre stava andando a lavoro ad Arezzo con la sua auto, è stata centrata in pieno da un tir che aveva perso il controllo e si era ribaltato. Inutili i soccorsi del personale medico giunto prontamente sul posto.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente amara sulle strade italiane. Soltanto nelle prime ore del mattino, infatti sono due le persone giovanissime che hanno perso la vita mentre andavano a scuola o a lavoro.

Il primo, Edoardo Manesso, aveva soltanto 15 anni. Era a bordo del suo motorino 50cc e si stava dirigendo a Novi Ligure per andare a scuola. Un’automobile guidata da una donna di 56 anni, che proveniva dal senso opposto di marcia, lo ha centrato in pieno scaraventandolo a diversi metri di distanza sull’asfalto.

Nonostante il ragazzo indossasse un casco integrale e i soccorritori del 118 siano arrivati in pochi minuti sul posto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Linda di anni invece ne aveva 41. Era una moglie ed una mamma di un bambino di 11 anni. Per anni aveva gestito una cartolibreria ad Arezzo e per questo motivo era conosciuta da molti in zona.

Ultimamente lavorava allo sportello unico del comune della cittadina toscana e ieri mattina, come ogni giorno, era partita da casa sua a Capolona per raggiungere il posto di lavoro.

Purtroppo, un destino crudele ha deciso che la sua vita dovesse finire all’istante.

L’incidente di Linda Cecconi

Linda Cecconi era a bordo della sua Lancia Ypsilon e intorno alle 7:45 del mattino di ieri, si trovava a transitare nel tratto vicino a Marcena della strada statale 71, in direzione Arezzo.

È successo tutto in pochi istanti. Un Tir che trasportava generi alimentari avrebbe perso aderenza con l’asfalto, avrebbe urtato prima una mini cooper che lo precedeva e poi si sarebbe ribaltato.

La folle corsa del mezzo pesante ormai girato lo ha condotto dritto sulla macchina guidata dalla 41enne, riducendola in un secondo in un cumulo di lamiere.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i soccorritori medici del 118. Per Linda, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Era deceduta praticamente sul colpo.

Altre tre persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non sembrerebbe che siano in pericolo di vita. Il tratto stradale è rimasto chiuso per ore.