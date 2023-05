Una storia che ha dell’incredibile è quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. I protagonisti sono due giovani ragazzi chiamati Lindita e Veton Musai, che purtroppo hanno perso la vita per mano del padre della ragazza, che si trova in arresto con una condanna all’ergastolo.

L’episodio ha portato a tanto dolore e tristezza nei loro familiari, che non avrebbero mai immaginato di vivere delle perdite simili. I ragazzi in realtà si erano sposati da poco.

Osman Shaptafaj era il padre della ragazza e da diverso tempo tra il papà e la figlia i rapporti non erano buoni. Per questo motivo Lindita, quando ha deciso di unirsi in matrimonio con il suo fidanzato, ha deciso di non invitarlo.

Una sera di febbraio del 2022, la giovane coppia era appena rientrata da una breve vacanza, per festeggiare il loro anniversario. Vivevano in Australia ed erano tranquilli. Chi li ha visti, ha detto di non aver notato nulla di strano in loro.

Tuttavia, è solo una volta arrivati fuori l’abitazione si sono trovati davanti all’uomo. Osman aveva con sé l’arma usata per commettere i due delitti. Successivamente ha anche cercato di puntarla verso sé stesso.

Non essendo riuscito a premere il grilletto, ha atteso l’arrivo delle forze dell’ordine e si è costituito. Dopo il processo i giudici hanno disposto per lui la pena dell’ergastolo.

La richiesta dell’uomo dopo i delitti di Lindita e Veton Musai

Osman da quel momento di trova in arresto, ma è solo in questi ultimi giorni che ha fatto una nuova richiesta ai giudici. Ha chiesto uno sconto di pena perché a causa del Covid la vita in casa circondariale è davvero dura. Ovviamente l’hanno rigettata e nella motivazione hanno scritto:

Dalle circostanze del caso, è evidente come l’uomo nutrisse una rabbia ed un risentimento profondi nei confronti della coppia. Non ha mai accettato il loro matrimonio e quando ha scoperto la loro volontà di sposarsi, si è infuriato.