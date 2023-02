Un episodio davvero straziante è quello accaduto pochi giorni fa a Boston. Una madre chiamata Lindsay Clancy ha messo fine alla vita dei suoi figlioletti ed ha anche provato a compiere un gesto estremo su sé stessa. Però le forze dell’ordine intervenute l’hanno fermata in tempo.

Tutti sono rimasti sconvolti ed addolorati per questa vicenda così straziante, vista l’età dei bambini.

Da ciò che racconta il marito Patrick la donna era sempre stata dolce e generosa con tutti. Però dopo il suo terzo parto, qualcosa in lei è cambiato. È caduta in depressione e da quel momento non era più riuscita a riprendersi.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse compiere un gesto simile. Un giorno, mentre era sola in casa con la piccola Cora di 5 anni, Dawson di 3 anni e Callan di 8 mesi, ha deciso di compiere il delitto.

I tre bambini hanno perso la vita per mano della loro mamma. Quest’ultima ha anche provato a mettere fine alla sua vita, ma gli agenti intervenuti sono riusciti a fermarla in tempo.

Ora si trova in arresto ed è accusata del triste delitto dei suoi figli. Il marito nonostante lo strazio per le perdite che ha subito, ha deciso di perdonarla. Ha voluto scrivere per lei una lettera, anche per ricordare i tempi passati.

La lettera del marito di Lindsay Clancy

Voglio chiedere a tutti voi di trovare nel profondo di voi stessi il compito di perdonare Lindsay, come ho fatto io. La vera Lindsay era generosamente amorevole e premurosa verso tutti: me, i nostri figli, la famiglia, gli amici e i suoi pazienti. Le stesse fibre della sua anima sono amorevoli. Tutto quello che desidero per lei ora è che possa in qualche modo trovare la pace. Il nostro matrimonio era meraviglioso e si è diametralmente rafforzato man mano che le sue condizioni peggioravano.