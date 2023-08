La nota influencer brasiliana di fitness, Larissa Borges, ha perso la vita mentre era ricoverata in ospedale. E’ stata colpita da un doppio arresto cardiaco. I medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma la ragazza di soli 33 anni non ce l’ha fatta.

La notizia è stata data dalla famiglia attraverso un post pubblicato su Instagram, che ha sconvolto e addolorato migliaia di persone. Larissa Borges era molto seguita sui social network.

I nostri cuori sono spezzati, ha combattuto coraggiosamente per la sua vita. Il dolore di perdere qualcuno così giovane, di soli 33 anni, e così gentile, è travolgente. Siamo devastati.

L’agonia e il decesso di Larissa Borges

Lo scorso 20 agosto, dopo un primo arresto cardiaco, che l’ha colpita mentre si trovava in viaggio a Gramado, la 33enne è stata trasportata in ospedale. I medici hanno cercato di fare il possibile, ma Larissa è entrata in coma. Per una settimana ha combattuto per rimanere aggrappata alla vita, ma alla fine il suo corpo si è arreso e il suo cuore si è fermato per sempre.

Un secondo arresto cardiaco ha spezzato le ali della giovane influencer. I medici non sono ancora riusciti a capire la causa effettiva del decesso, che ha portato ai due arresti cardiaci. Il sospetto è che la ragazza, durante la vacanza, possa aver abusato di alcolici. Sarà soltanto l’autopsia, programmata per i prossimi giorni, a confermare o smentire le ipotesi del team ospedaliero. La struttura sanitaria ha fatto sapere che verranno effettuati dei test di laboratorio sul corpo di Larissa, con lo scopo di individuare sostanze che la giovane donna potrebbe aver consumato. Poi la salma verrà restituita ai familiari, che potranno organizzare il suo ultimo addio.

Larissa era diventata una star di Instagram, ogni giorno pubblicava foto delle sue vacanze e delle sue attività sportive. Proprio in uno dei suoi ultimi post, aveva accompagnato una foto con la frase “Posso credere nel domani”. Purtroppo quel domani non ci sarà più.