Un’esclusiva importante è quella che il programma Ore 14, su Rai 2, ha mandato in onda un’intervista al collega di Alessandro Impagnatiello. Il ragazzo che lavorava con lui in quel bar, ha detto di averlo visto anche il giorno in cui si è consumato il delitto.

Giulia Tramontano ha perso la vita nella sera di sabato 27 maggio. Il fidanzato l’ha colpita con diversi fendenti e poi ha cercato di bruciare il corpo.

Alessandro Impagnatiello prima di ammettere la verità ha fatto credere a tutti che la ragazza era scomparsa. Tuttavia, quando gli agenti hanno raccolto le prove e lo hanno incastrato, ha deciso di confessare il delitto.

L’uomo che lavora come barman era molto conosciuto, proprio per la sua professione. Un suo collega, intervistato proprio da una delle inviate di Ore 14, ha spiegato appunto cosa pensava di lui e di come era. Il ragazzo ha dichiarato:

Ho conosciuto Alessandro diversi mesi fa. ho conosciuto anche Giulia qui. Stava aspettando il fidanzato. Ho parlato con lei e l’ho vista in dolce attesa. Mi ero appena acceso la sigaretta e mi sono subito allontanato e le ho detto: ‘Comunque congratulazioni!’ Lei mi ha detto: ‘Grazie.’ Non mi ha detto che era la fidanzata di Alessandro, ma l’avevo intuito. Lui mi diceva che era single. Capivo dagli atteggiamenti che frequentava la collega. Gli ho detto di buttarsi e lui mi ha detto che quella non era la ragazza per me.

La rivelazione del collega di Alessandro Impagnatiello

Questo episodio è successo circa 3 o 4 mesi fa. Nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. Però c’è stato un frangente che mi riguarda da vicino. Lui è venuto da me e mi ha sgridato, mi ha veramente insultato, ma è stato 5 minuti abbondanti ad insultarmi forte. Le persone che lavoravano con lui da diversi anni, hanno detto che erano successe cose molto più gravi e non si era mai arrabbiato così tanto. Io l’ho visto sabato. Era agitato e l’ho anche salutato. Era bianco e aveva gli occhi rossi.

Così Alessandro Impagnatiello era a lavoro nella giornata in cui si è consumato il delitto. In quelle ore Giulia Tramontano e l’altra ragazza che frequentava si dovevano incontrare, per un confronto e per far cadere il suo castello di bugie.