Lissone, travolta da un treno in stazione 19enne muore sul colpo: in corso tutte le indagine del caso

Un gravissimo episodio è quello avvenuto nella mattinata di martedì 28 febbraio, nella stazione ferroviaria di Lissone. Purtroppo una 19enne investita da un treno, ha perso la vita sul colpo. Ora sono in corso tutte le indagini del caso.

La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando sull’accaduto, per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di una triste fatalità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 10.30, di martedì 28 febbraio. Precisamente alla stazione di Lissone, che si trova in provincia di Monza e Brianza.

La ragazza da ciò che è emerso finora, non era sola sulla banchina, ma con lei c’era un’altra persona. All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il treno l’ha investita.

L’impatto è avvenuto sul binario 1, dal treno Intercity 313, che veniva dalla Svizzera. Vista la dinamica dei fatti, gli agenti hanno dovuto sospendere la circolazione dei mezzi per diverse ore, per poter ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La stessa compagnia Trenord, in una nota pubblicata, ha dichiarato:

In seguito a un investimento di una persona tra le stazioni di Lissone Muggiò e Monza la circolazione è stata momentaneamente sospesa al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

19enne investita da un treno: la dinamica e le ipotesi

Gli agenti intervenuti sul posto ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno ascoltando tutte le persone ed anche i passeggeri che erano a bordo del treno coinvolto nel sinistro.

Da ciò che è emerso fino ad ora, l’ipotesi più accreditata è proprio quella di un gesto volontario. La ragazza da quello che dicono alcuni media, non era sola sulla banchina.

Con lei c’era anche un’altra persona. Quest’ultima nel vedere la scena straziante, ha avuto un malore ed infatti ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.