L’Italia dello sport è a lutto: la campionessa è morta a 61 anni, colpita da una grave forma di miastenia

Lo sport italiano è a lutto per la tragica scomparsa della sette volte campionessa italiana di Judo, Tiana Tola. Aveva 61 anni e lottava da 12 con una gravissima forma di miastenia che, alla fine, l’ha portata via. A raccontare della sua vita e della sua malattia, è stato suo fratello Roberto Tola, famoso musicista e jazzista.

Credit: Roberto Tola – Facebook

Roberto Tola, jazzista di notevole fama a livello nazionale ed internazionale, ha voluto annunciare sulla su pagina Facebook la prematura scomparsa della sua amata sorella Tiana. Pubblicando una serie di foto di Tiana e di tutta la famiglia, ha poi aggiunto:

É con estremo dolore che piangiamo la nostra Cara e Amata sorella Tiana.. La nostra famiglia, insieme al marito Marco Ardisson con Francesco e famiglia siamo vicini e stretti in questo momento triste…

Innumerevoli i commenti di parenti, amici o semplici fan che si sono stretti attorno al loro dolore. Roberto Tola ha voluto ricordare l’incredibile tenacia che ha contraddistinto sua sorella nel corso di tutta la sua vita, oltre che sul tatami.

Tanto era solare fuori, quanto era determinata e grintosa durante i suoi combattimenti.

Le vittorie di Tiana Tola

Credit: Roberto Tola – Facebook

Dopo aver iniziato a praticare Judo nel team Judo Club Torres, Tiana Tola ha prima vinto tutti i titoli possibili nella sua Sardegna, dopodiché è andata nella ribalta nazionale, dove ha vinto ben 7 titoli nazionali assoluti.

Il fratello Roberto ha voluto ricordare una delle 7 finale vinte da Tiana. Quando nel bel mezzo della gara, subì una fuoriuscita della spalla. Tutti credevano che quell’evento avrebbe sancito la sua sconfitta e il termine del combattimento. Ma contro ogni aspettativa e contro il dolore lancinante, Tiana riuscì a battere la sua avversaria portando il titolo a casa.

Dopo aver smesso di combattere, ha lavorato in delle emittenti locali come opinionista, in Tv. Poi si è dedicata all’imprenditoria, aprendo e gestendo con enorme successo un centro estetico e per il dimagrimento.

Credit: Roberto Tola – Facebook

Nel 2009 la scoperta di essere affetta dalla miastenia, la stessa malattia autoimmune con cui sta facendo i conti l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Dopo 12 anni di dura lotta, affrontata con la solita determinazione, Tiana si è dovuta arrendere a questo terribile avversario, che purtroppo non le ha lasciato scampo.