Si trova ancora ricoverata all’ospedale di Livorno la giovane mamma incinta, di soli 23 anni che è arrivata in pronto soccorso in gravi condizioni. I medici dal suo arrivo stanno facendo di tutto per aiutarla, ma la sua situazione è ancora delicata. La sua bimba è salva.

Solo pochi giorni prima dell’accaduto, la donna sui social ha pubblicato sul suo profilo social una frase commovente di una canzone, alla sua piccola, che aveva tanto desiderato.

I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre. La ragazza si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno ed i dottori si sono presto resi conto che le sue condizioni erano molto gravi.

Per questo l’hanno sottoposta a tutti i controlli di routine, ma è proprio dopo i risultati di tutti gli esami che è emersa la triste realtà. La donna all’ottavo mese è stata colpita da una patologia rara.

Più precisamente un aneurisma dell’arteria splenica. Vista la criticità delle condizioni della mamma e della sua bambina, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo. Infatti, grazie a questo intervento la piccola è sana e salva.

Tuttavia, i dottori hanno deciso di disporre il suo trasferimento all’ospedale di Pisa, dove si trova ancora ricoverata. La mamma invece è ancora in nosocomio e vista la situazione, i medici hanno deciso di tenere ancora la sua prognosi riservata.

L’ultimo post della mamma incinta sui social pochi giorni prima del malore

Solo pochi giorni prima che avvenisse il dramma, la ragazza di soli 23 anni sui social ha voluto scrivere una dolce frase per la sua bimba. Le ha dedicato un verso della canzone Amore diverso di Eugenio Finardi. Nel post ha scritto:

Io ti proteggerò/ ti stringerò e mai niente ti farà del male/ io ti accarezzerò e poi ti cullerò per farti addormentare/ e ti canterò canzoni di forti emozioni/ quando fuori tuona il temporale.

La famiglia e tutti i suoi cari ora sono in attesa di buone notizie sulla mamma e sulla piccola, per poter festeggiare. Per tutti loro doveva essere un momento di gioia ed emozione, che invece si è trasformato in ansia e preoccupazione.