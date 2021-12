La triste notizia arriva da Livorno, dove una madre di soli 33 anni si è spenta a causa di una brutta malattia. Denise Benassai era diventata mamma lo scorso Natale ed era molto conosciuta nella zona.

Lavorava come imprenditrice a capo del Centro Revisioni Ok ed era la figlia della famiglia a capo dell’autosalone Benauto, nonché la sorella di Francesco Benassai, calciatore in forza alla squadra Taranto.

Era una donna forte e solare, che aveva ereditato la grande passione di famiglia. Era diventata mamma per la prima volta lo scorso anno. Purtroppo diversi mesi, fa aveva scoperto di avere un melanoma. I medici avevano deciso di ricoverarla all’ospedale di Cisanello, a Pisa, ma la sua situazione si è aggravata e negli ultimi giorni il team ospedaliero aveva scelto di trasferirla nel reparto di cure palliative di Livorno, dove purtroppo Denise Benassai si è spenta per sempre. È morta lo scorso 23 dicembre.

Una notizia che ha sconvolto i suoi familiari, che l’hanno sostenuta fino all’ultimo giorno, i suoi amici e tutti coloro che la conoscevano la amavano. Tantissime le persone che hanno voluto ricordarla sui social, pubblicando una sua foto accompagnata da messaggi di addio.

Arrivederci amica speciale, ti porterò per sempre nel mio cuore, ricorderò per sempre tutto quello che hai fatto per me. Eri davvero una persona speciale per me lo sarai per sempre. Infatti, ti vorrò bene per sempre amica mia.