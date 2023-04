Lo attendevano in Tribunale, ma non è mai arrivato: Paolo Moroni trovato senza vita nella sua auto

La triste vicenda arriva da Lecce. Paolo Moroni, magistrato della Corte D’Appello, si è spento all’età di 57 anni.

Era atteso in tribunale, ma Paolo Moroni non è mai arrivato in aula. Un malore improvviso lo ha stroncato mentre si trovava in auto. Si era appeno messo alla guida, per raggiungere il Tribunale.

Secondo le prime notizie emerse, sarebbero stati proprio i suoi collaboratori a lanciare l’allarme. Preoccupati dal suo ritardo, hanno chiamato le autorità e subito sono partite le ricerche.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno rintracciato l’auto in via Spacciante, nel comune Monteroni di Lecce. Poi, la drammatica scoperta. Il corpo senza vita del giudice all’interno dell’abitacolo.

I medici hanno stabilito che il decesso è sopraggiunto a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Sembrerebbe che Paolo Moroni fosse in cura da tempo, per via di alcuni problemi di salute.

La notizia ha gettato nel dolore e nello sconforto tantissime persone. Il giudice era molto conosciuto e stimato nell’ambito lavorativo. Aveva origini abruzzesi, da tempo lavorava nel Tribunale di Lecce ed era candidato al Csm.

La Procura di Lecce ha voluto rendergli omaggio definendolo un “magistrato libero e indipendente, apprezzato da tutti per le sue qualità umane e professionali”.

Oggi i funerali di Paolo Moroni

Oggi verrà celebrato l’ultimo addio nella chiesa di Santa Rosa di Lecce. Tante persone si riuniranno per salutare il magistrato per l’ultima volta e ricordarlo per la sua incredibile persona e per la sua professionalità e bontà, che continueranno a vivere nel cuore di chi lo amava. Paolo Moroni non aveva figli e non era sposato, ma era amato e benvoluto da molti.