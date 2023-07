Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per l’improvvisa e straziante scomparsa di Monica Pioppi, la 52enne deceduta dopo che una moto l’ha travolta. Le condizioni di salute della 17enne figlia del suo compagno, sono ancora molto gravi.

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo gli abitanti del piccolo comune in cui viveva. La donna si stava recando al Mc Donald’s per passare una serata in famiglia.

I fatti sono avvenuti nella serata di domenica 23 luglio. Precisamente nella strada che porta al comune di Spinalberto, che si trova nella provincia di Modena. Monica stava passeggiando sul marciapiede, con il compagno e le figlie gemelle di lui.

Sembrava essere una serata come le altre per loro. Dovevano andare a cena e stavano camminando anche nella parte interna del marciapiede, oltre le aiuole.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un motociclista, forse durante una manovra di sorpasso, si è scontrato con una macchina.

Di conseguenza, dopo essere uscito fuori strada, il 47enne è finito sull’asfalto, mentre la sua moto è andata a finire sul marciapiede colpendo proprio le persone che stavano passeggiando in quella zona. Purtroppo le condizioni di Monica sono apparse disperate sin da subito ed i medici intervenuti per lei non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Lo strazio per il decesso di Monica Pioppi

La figlia 17enne del compagno ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva e purtroppo sta lottando per la sua vita. I medici hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Monica era molto conosciuta proprio per il suo lavoro alla Fondazione Ant, che si occupa di persone affette da brutti mali. Si occupava soprattutto dell’organizzazione di eventi, che potevano aiutare nella ricerca. Una sua collega nel ricordarla ha detto: