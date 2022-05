Britney Spears ha perso il bambino, la spiacevole notizia è stata resa nota dalla stessa cantante via Instagram e dal suo compagno Sam Asghari.

Attraverso un post, la star ha espresso il suo dolore e ha chiesto ai suoi numerosissimi fan di rispettare la sua privacy. Di seguito, le sue strazianti parole:

È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere quella splendida notizia.