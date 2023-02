Paola Luise ha perso la vita a soli 58 anni, a causa di un tumore al pancreas, scoperto troppo tardi. In soli 5 mesi, ha perso la sua battaglia.

Oggi, il marito Orazio Cao ha deciso di sporgere denuncia, perché la diagnosi arrivata in ritardo, è stata la conseguenza delle visite poco accurate dei medici.

L’uomo ha spiegato che a giugno scorso, Paola Luise aveva iniziato ad accusare dei forti dolori allo stomaco e all’addome. Aveva anche iniziato a perdere peso.

Si è recata al pronto soccorso per ben quattro volte, ma quei sintomi non avevano affatto allarmato i medici presenti. Di seguito, il racconto dell’uomo:

Sintomi che avrebbero dovuto allertare i medici del Pronto soccorso dove ci siamo recati quattro volte tra fine luglio e agosto, una all’Angelo, tre al Ca’ Foncello di Treviso. Solo in un caso una dottoressa ci ha detto di prenotare una Tac urgente, ma la prima data era il 7 settembre. Abbiamo dovuto effettuarla in privato.

Il 30 agosto è arrivato l‘esito dell’esame ed è emersa la straziante verità.

È stata ricoverata, ma ormai non c’era più nulla da fare. Ci siamo rivolti anche a centri specializzati, tra cui Milano. Non so se il suo destino sarebbe cambiato, ma si poteva curare meglio, forse avrebbe potuto vivere un po’ di più e comunque non si può lasciare una persona così in balia del male.