Lo youtuber Feinxy ha un tumore maligno, è stato proprio lui a dare la notizia attraverso il suo canale. Una scelta fatta per aumentare la consapevolezza di quante più persone possibili sulla prevenzione. Lui stesso ha trascurato i controlli e la sua salute, ritrovandosi dinanzi ad una spiacevole ed inaspettata diagnosi: un mostro maligno.

Ho fatto questo video anche perché essenzialmente vorrei che voi non facciate il mio stesso errore, cioè quello di trascurare la propria salute. Io stupidamente ho aspettato troppo tempo, sono abbastanza sicuro che inizialmente questo tumore fosse benigno, ma con il tempo è diventato maligno. Sicuramente non è il tumore più aggressivo che esista, ma è pur sempre un tumore maligno. Quindi, volevo fare questo video per chiedervi di controllarvi sempre.