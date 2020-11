Lockdown generale in Italia, il governo decide il 15 novembre in base ai dati

Lockdown generale in Italia, l’ipotesi si fa sempre più plausibile. Ma il governo Conte si è dato qualche giorno di tempo per decidere il da farsi. La data scelta per prendere questa decisione così importante è quella del 15 novembre. Quel giorno verranno analizzati i dati epidemiologici sul Coronavirus di tutto il territorio. E verrà comunicato cosa succederà nel nostro paese.

In Italia le Regioni arancioni sono aumentate e il rischio che la curva dei contagi non scenda, ma continui a salire, è molto plausibile.

Il governo torna a pensare a un possibile lockdown generalizzato, una sorta di zona rossa che non riguardi solo più alcune Regioni, ma tutto il territorio nazionale.

Già in occasione del DPCM del 3 novembre il premier Conte non aveva escluso questa possibilità. Che oggi torna a farsi largo, anche dopo l’appello dell’Ordine dei Medici nazionale che chiede una chiusura generale per permettere agli ospedali di respirare un po’.

Pare che il governo sia preoccupato della curva dei contagi che continua a salire, ma non prenderà una decisione prima del 15 novembre, aspettando i nuovi dati e cercando di capire se le restrizioni finora stabilite diano una sferzata ai nuovi casi.

Lockdown generale, una zona rossa in tutta Italia dopo il 15 novembre?

Giuseppe Conte aspetta dunque di valutare gli effetti dell’ultimo DPCM che ha diviso l’Italia in tre zone: gialla, arancione e rossa.

Si deve capire se le restrizioni decise non solo hanno fatto in modo di evitare nuovi contagi, ma anche di evitare la saturazione di terapie intensive e ospedali nelle zone più colpite da questa seconda ondata.

Gli esperti ipotizzano una stabilizzazione tra il 9 e il 10 novembre e poi una decrescita dal 15 novembre. Speriamo sia proprio così. Perché se la curva dovesse continuare a salire, il lockdown potrebbe essere dietro l’angolo.