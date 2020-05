Lodi, bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra, stava giocando Lodi, bimbo di 4 anni precipitato dalla finestra: la prima ricostruzione degli inquirenti sull'accaduto.

Un evento drammatico, è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio. Un bimbo di soli quattro anni, è precipitato dalla finestra della sua abitazione, mentre stava giocando nella sua stanza. Sul posto è stato chiesto l’intervento dei soccorsi, ma anche delle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Un evento terribile, ma che per fortuna non portato a gravi conseguenze, poiché sembrerebbe che il piccolo non sia in pericolo di vita.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Caselle Lurani, un piccolo comune in provincia di Lodi.

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il bimbo era in casa, con i suoi genitori, provenienti dalla Repubblica Domenicana ed stava giocando nella sua stanza.

All’improvviso, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che si sia arrampicato su un tavolo e subito dopo si sia affacciato alla finestra ed abbia perso improvvisamente l’equilibrio, precipitando di sotto.

Il volo è stato di circa quattro metri, ma per fortuna è stato attutito da un’aiuola, presente nel giardino. Sul posto è stato chiesto l’intervento urgente di un’ambulanza, che vista la situazione, ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso, che è atterrato in un terreno vicino l’abitazione.

Il piccolo è stato trasportato immediatamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed in base alle prime informazioni emerse, ha riportato diverse fratture, molto serie in alcune parti del suo corpo, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Per tutto il tempo, non ha mai perso conoscenza e questo ovviamente, è un buon segno per i dottori. Gli inquirenti, ora, hanno ascoltato le testimonianze di alcuni vicini e anche quelle dei genitori, che nel momento dell’incidente non tenevano sotto controllo il bambino. Saranno proprio loro a stabilire se all’origine dell’accaduto, ci sia stata una negligenza della madre e del padre.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.