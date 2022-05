Una bella notizia è quella arrivata nelle ultime ore, i due gemellini Emmanul ed Emmanuella di 6 anni, sono stati ritrovati sani e salvi. Le ricerche sono andate avanti per 24 lunghe ore, ma proprio come speravano tutti, anche in questa vicenda è arrivato il lieto fine.

Per la famiglia sono state ore di angoscia e disperazione. Però sapere che hanno avuto la possibilità di riabbracciarli, è una notizia davvero bellissima.

I fatti sono iniziati nella giornata di sabato 7 maggio, intorno alle 18. Precisamente nell’abitazione che si trova a Lambeth, nel sud di Londra. I bambini stavano giocando nel giardino e i loro familiari andavano a controllarli.

Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile. Uno dei loro parenti, è andato a controllare ed ha scoperto che i piccoli non c’erano più. Ha provato a cercarli anche per tutto il quartiere, ma erano ormai scomparsi nel nulla.

I loro familiari, disperati, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. Gli agenti, vista la gravità della vicenda, hanno avviato sin da subito tutte le ricerche del caso, con la speranza di ritrovarli sani e salvi.

In tanti si sono fatti avanti per aiutare e per mostrare vicinanza ed affetto ai loro cari. Le forze dell’ordine hanno parlato della vicenda anche in televisione, per chiedere aiuto a tutta la Nazione.

Il ritrovamento dei gemellini scomparsi

Solo poche ore fa è arrivata la bella notizia. Nella mattinata di domenica 8 maggio, i fratellini sono stati ritrovati e sembrano essere in buone condizioni di salute, nonostante le lunghe 24 ore passate fuori casa.

Secondo ciò che riporta il The Guardian, il quotidiano locale Emmanuel ed Emmanuella ora sono ricoverati in ospedale, ma non risultano essere in pericolo di vita. I medici li stanno sottoponendo a tutti i controlli del caso.

Non è ancora chiaro però, se le forze dell’ordine hanno effettuato degli arresti su questo episodio. Molti dettagli ancora non sono noti. Sapere che li hanno ritrovati e che stanno bene, è ciò che tutti speravano. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.