Loredana era un avvocato amato e apprezzato: si è spenta a 45 anni

All’età di 45 anni è morta, causa leucemia fulminante, l’avvocato Loredana Briganti. La giovane professionista aveva lungamente vissuto a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Il mondo forense è in lutto, scioccato dalla prematura scomparsa, giunta in tempi talmente rapidi da sembrare quasi un incubo. Purtroppo, invece, è tutto vero. Il legale se ne è andato la mattina di lunedì 4 gennaio 2021, presso l’ospedale Le Torrette di Ancona.

Loredana Briganti: previsioni tristemente avverate

Loredana Briganti, 45enne, consapevole della gravità del suo male, aveva condiviso sul suo profilo social un messaggio, breve ma intenso: “Spero di non morire”. Per poi raccontare di aver chiuso il proprio 2020 in modo davvero pessimo. Il 2021 si era aperto ancora peggio. Previsioni che, a distanza di solamente pochi giorni, si sono tristemente tramutate in realtà.

Il padre ha ricoperto l’incarico di colonnello dei carabinieri

L’Avv. Loredana Briganti è spirato nelle prime ore di inizio settimana. La giovane professionista era perfettamente conscia della serietà della situazione, travolta da una forma di leucemia fulminante che non le ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio dedicati a Loredana, conosciuta non unicamente in provincia di Teramo, ma anche nell’intera regione delle Marche. La donna portava un cognome importante. Difatti, il padre, Gino Briganti, è noto per aver ricoperto l’incarico di colonnello dei carabinieri. Il militare, ormai in pensione, è originario di Osimo.

L’addio del Consiglio dell’Ordine

I funerali saranno officiati in Sardegna, terra di cui è originaria la sua famiglia. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo ha, nel frattempo, desiderato dire addio alla 45enne, invitando l’intera comunità a ricordare Loredana come una professionista scrupolosa e seria.

Loredana Briganti amava il suo lavoro

Loredana Briganti l’hanno descritta come una persona amante del suo lavoro e al corrente del ruolo delicato che gli avvocati sono tenuti a svolgere nella sempre più complessa società odierna.